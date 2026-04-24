2026 YKS takvimi: YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite hayali kuran öğrenci için kritik bir eşik olan YKS, hem velilerin hem de adayların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Peki YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde.
Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye’de üniversiteye girişte uygulanan tek merkezi sınav olma özelliğini koruyor. Bu yönüyle YKS süreci, sadece bir sınav olmanın ötesinde, aynı zamanda öğrencilerin kariyer planlamasında attığı ilk önemli adım olarak değerlendiriliyor. Peki YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde.
2026 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve üç oturum halinde uygulanacak. Sınavın oturumları, belirlenen saatlerde başlayarak adayların katılımıyla gerçekleştirilecek.
TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS oturumlarının tarih ve saatleri şöyle planlanmıştır:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM tarafından henüz resmi tarih açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında sınav giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıldığı görülüyor.