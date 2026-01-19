Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 zamlı araç muayene fiyat listesi: Zamlı araba, otobüs, kamyon muayene ücreti kaç TL'ye yükseldi?

        Zamlı araç muayene fiyatları ne kadar oldu? 2026 araba muayene ücreti kaç TL'ye yükseldi?

        2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından araç muayene ücretleri güncellendi. Yeni tarifeyle birlikte muayene bedelleri artarken, en düşük araç muayene ücreti 1.674 TL'ye yükseldi. Araç sahipleri, 2026 yılı boyunca geçerli olacak zamlı muayene ücretlerini merak ediyor. İşte araç türlerine göre 2026 güncel araç muayene fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:04
        1

        2026 yılına ilişkin yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle birlikte araç muayene ücretleri güncellendi. Yayınlanan zamlı tarifeye göre otomobil, otobüs, kamyon, traktör, motosiklet, çekici ve tanker gibi tüm araç gruplarının muayene bedelleri yeniden belirlendi. İşte, 2026 zamlı araç muayene fiyat listesi

        2

        2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.

        2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.

        3

        2026 ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TABLOSU

        - Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 3 bin 288 TL,

        - Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 4 bin 446 TL,

        - Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 1. 674 TL.

        4

        ARAÇ MUAYENESİ ZORUNLU MU?

        Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.

        Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.

        Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.

        Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
