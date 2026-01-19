ARAÇ MUAYENESİ ZORUNLU MU?

Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.

Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.

Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.