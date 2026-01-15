2026 KÖPRÜ VE OTOYOLLARA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2026 yılında geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyol zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur.

Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.

Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

- Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını %25,49 olarak belirledik,

- Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını %18,75 – %25,49 aralığında tuttuk."