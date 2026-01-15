2026 zamlı köprü ve otoyol ücretleri: Hangi köprü geçişi kaç TL'ye yükseldi?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak 2026 itibarıyla köprü ve otoyollara zam yaptı. Buna göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobiller için tek yönlü 47 liradan 59 liraya çıkarıldı. İşte, 2026 zamlı köprü ve otoyol ücretleri
1 Ocak 2026 itibarıyla köprü ve otoyollara zam geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zam oranını yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırıldığını açıkladı. Peki, zamlı fiyatlar ne kadar oldu? İşte, 2026 güncel otoyol ve köprü ücretleri
2026 KÖPRÜ VE OTOYOLLARA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
2026 yılında geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyol zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur.
Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.
Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.
- Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını %25,49 olarak belirledik,
- Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını %18,75 – %25,49 aralığında tuttuk."
2026 ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ
- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye,
- Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye,
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye,
- 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye,
Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.