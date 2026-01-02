2026 zamlı pasaport ücretleri: 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti kaç liraya yükseldi?
2026 yılı için uygulanacak pasaport harç bedelleri netleşti. Yeniden değerleme oranı kapsamında ücretlerin yüzde 25,49 oranında artırılması beklenirken, Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından pasaport almak isteyen vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak harç tutarlarını merak etmeye başladı. Peki, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?
2026 PASAPORT ÜCRETLERİ YÜZDE KAÇ ORANINDA ARTTI?
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.
2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:
6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye
1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye
2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye
3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye
3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.