2026 yılında geçerli olacak pasaport harçlarına ilişkin düzenleme netleşti. Yeniden değerleme oranına göre harçlarda yüzde 25,49’luk bir artış öngörülse de Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran yüzde 18,95 olarak uygulamaya alındı. Kararın ardından pasaport başvurusu yapmayı düşünenler, yeni yılda uygulanacak güncel harç tutarlarını merak etmeye başladı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?