        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 zamlı pasaport ücretleri: Yüzde 18,95 zamla 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 3 yıldan fazla pasaport fiyatı ne kadar oldu?

        2026 zamlı pasaport ücretleri: Yüzde 18,95 zam oranı ile yeni yılda pasaport ücreti ne kadara yükseldi?

        2026 yılı için uygulanacak pasaport harç ücretleri belli oldu. Yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 25,49 artış beklenirken, Cumhurbaşkanı kararıyla zam oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Resmi düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, pasaport çıkarmayı düşünen vatandaşlar 2026 yılında geçerli olacak yeni harç tutarlarını araştırmaya başladı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL olarak uygulanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:48
        2026 yılında geçerli olacak pasaport harçlarına ilişkin düzenleme netleşti. Yeniden değerleme oranına göre harçlarda yüzde 25,49’luk bir artış öngörülse de Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran yüzde 18,95 olarak uygulamaya alındı. Kararın ardından pasaport başvurusu yapmayı düşünenler, yeni yılda uygulanacak güncel harç tutarlarını merak etmeye başladı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?

        2026 PASAPORT ÜCRETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.

        2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:

        6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye

        1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye

        2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye

        3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye

        3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
