Korkutan kanser açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"2030 yılında kanserli hasta sayısı 4 kat fazla olacak"

Kanser artışına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, 2017 yılında kanserin dünyada bir numaralı ölüm sebebi haline geldiğini vurguladı. Karaca, "Kanser hastalığında yükseliş trendi bu şekilde ilerlerse, atlattığımız Covid-19 pandemisi gibi kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki 2030 yılında geldiğimizde kanserli hasta sayısı maalesef günümüzdekinden 4 kat daha fazla olacak. Dolayısıyla bizim kanser hastalıklarıyla ilgili gereken önlemleri bugünden almamız lazım" dedi

Korkutan kanser açıklaması!
0:00 / 0:00
DHA

Uzmanlara göre kanserden kaynaklı ölümler, 2017 yılında, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sayısını geçerek, birinci sıraya yükseldi. Kanser hastalığındaki artışın, endüstriyel ürünlerle beslenmek ve insan yaşamının uzamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye en sık görülen kanser türleri arasında kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri yer alıyor. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca'ya göre kanser hastalığında erken teşhis, tarama ve tedavi yöntemlerinde gelişme olmazsa hasta sayısının gelecek yıllarda artacağını belirtiyor.

GELECEKTE KANSER PANDEMİSİNDEN BAHSEDECEĞİZ

Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, onkolojik hastalıkların tüm dünyada artış gösterdiğini belirterek, "2007 ile 2010'lu yıllara baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kalp ve damar hastalıkları ölümlerde birinci sıradaydı. 2017 yılına geldiğimizde artık onkolojik hastalıklar yani kanser, maalesef dünyada bir numaralı ölüm sebebi oldu. Hatta trend bu şekilde ilerlerse biz Covid-19 pandemisinden çıktık ama kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki, 2030 yılına geldiğimizde kanser maalesef 4 kat artacak. Dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili önlemleri bugünden almamız lazım. Erken tanı, tarama ve tedavi yöntemlerinde iyileşme gerekiyor. Dolayısıyla kanser önümüzdeki 10 yılda hayatımızda çok büyük rol oynayacak" dedi.

ERKEN TANI YÖNTEMLERİNDE ÜLKEMİZDE İYİ DURUMDAYIZ

Kanserde en önemli tedavi yönteminin erken tanı olduğunu belirten Prof. Dr. Karaca, "Erken tanı konulan kanser tedavi edilebilir. Dünyada 3 tür taranabilen kanser var. Meme, rahim ve kalın bağırsak kanseri. Bu kanserler taranabiliyor. Taramak demek, hastalık olmadan sadece risk grubunda olanları tespit ederek, yüzde 50'sini ortadan kaldırabilirsiniz. Ülkemizde erken tanı yöntemlerinde iyi durumdayız. Yeter ki bu işe inanalım ve taramayı ciddiye alalım. 2030 yılındaki kanser türlerini bugünden öngörmek çok zor. Ülkemiz için konuşmak gerekirse kadınlarda bir numarada meme kanseri var. Ülkemizde 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu biliyoruz. Erkeklerde de maalesef akciğer kanseri. Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Tütün ve tütün ürünlerinden vazgeçtiğimizde, akciğer kanserinin dramatik şekilde düştüğünü görüyoruz. Kadınlar ise meme kanseri için taramalarını mutlaka yaptırmalılar" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı
SAĞLIK Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı
Domuz gribi belirtileri nelerdir, Türkiye'de var mı? Domuz gribi nedir, nasıl anlaşılır? Domuz gribi nasıl geçer?
SAĞLIK Domuz gribi belirtileri nelerdir?
Almanya'da virüs salgını çocuk hastanelerinin yoğun bakım ünitelerini doldurdu
SAĞLIK Almanya'da virüs salgını çocuk hastanelerinin yoğun ...
21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun!
SAĞLIK 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla ...
Alzheimer ve demansa son vererek hafızanızı zehir gibi yapacak! Ömür boyu beyninizi korumanın en sağlıklı yolu
SAĞLIK Bu besinler alzheimer ve demansa iyi geliyor!
Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları yaşıyorsanız dikkat! Demir yönünden zengin besinler anemiye geçit vermiyor
SAĞLIK Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları ...
Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son
SAĞLIK Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal ...
ŞİFALI İKİLİLERLE hastalıklara savaş açın: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığına son
SAĞLIK ŞİFALI İKİLİLERLE hastalıklara savaş açın: Grip, ...
Kalp hızını düşürüyor ve stresi azaltıyor! Uyku kalitesini artırarak sakinleştiren mucize yöntem: 4-7-8 tekniği
SAĞLIK Kalp hızını düşürüyor, stresi azaltıyor! Uyku ...
Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanserine son! İşte bağırsakları çalıştırarak tertemiz yapan mucize besinler
SAĞLIK Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.