Spor yazarları Fenerbahçe Eyüpspor maçını değerlendirdi

"EYÜPSPOR SON DERECE GÜÇSÜZ"

Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe’nin bir hafta önceki Gaziantep maçına göre dünkü oyununun daha akışkan olması elbette rakibinin zayıflığıyla da çok ilgili. Sezon başlarken ligin en zayıf üç kadrosunun Gençlerbirliği, Eyüp ve Erzurum’da olduğunu söylemiştim. Gençlerbirliği transferlerle biraz toparladıysa da Erzurum ve Eyüp hâlâ son derece güçsüzler. Ve dün Eyüp’ün kadro zayıflığının yanı sıra oyun seçiminin de farklı neticenin nedenleri arasında olduğunu söylemek gerek: Özellikle ilk devrede geriden pasla çıkma konusunda çok ısrar ettiler ve çok top kaybettiler. Fark da böyle açıldı zaten.