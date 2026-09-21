Spor yazarları Fenerbahçe Eyüpspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ikas Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihi bir skor aldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ikas Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"20 DAKİKADA MAÇ BİTTİ"
Ömer Üründül (Sabah): Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip. Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı.
"EYÜPSPOR SON DERECE GÜÇSÜZ"
Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe’nin bir hafta önceki Gaziantep maçına göre dünkü oyununun daha akışkan olması elbette rakibinin zayıflığıyla da çok ilgili. Sezon başlarken ligin en zayıf üç kadrosunun Gençlerbirliği, Eyüp ve Erzurum’da olduğunu söylemiştim. Gençlerbirliği transferlerle biraz toparladıysa da Erzurum ve Eyüp hâlâ son derece güçsüzler. Ve dün Eyüp’ün kadro zayıflığının yanı sıra oyun seçiminin de farklı neticenin nedenleri arasında olduğunu söylemek gerek: Özellikle ilk devrede geriden pasla çıkma konusunda çok ısrar ettiler ve çok top kaybettiler. Fark da böyle açıldı zaten.
"F.BAHÇE'YE BÜYÜK ÖZGÜVEN KAZANDIRDI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Eyüpspor karşısında alınan bu farklı sonuç, Fenerbahçe'de bir rehavet havasına dönüşmemeli. Çünkü rakip gerçekten çok zayıftı. Fenerbahçe'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda göstereceği reaksiyon çok önemli. Bu ligde zayıf takımlar kadar çok güçlü takımlar da var. Bu sezon şampiyonu, güçlü takımlar karşısında alınan sonuçlar belirleyecek. O yüzden İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki eksikleri çok iyi görmesi ve güçlü rakiplerini çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Tek kaleye dönen maçta rakip kaleye atılan 8 gol, elbette ki Fenerbahçe'ye büyük bir özgüven kazandırdı. Fenerbahçe'yi ligden çok Şampiyonlar Ligi maçları yoracak. O yüzden lig ve Şampiyonlar Ligi kadrolarının çok iyi planlanması gerekiyor.
"KALEDE 2 KALECİ OLSA YİNE BÖYLE BİTERDİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil. İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi.
"EYÜPSPOR ASLA ÖLÇÜ DEĞİL"
Mehmet Emin Uluç (Türkiye): Evet, Fenerbahçe galibiyet hasretini bitirdi. Millî ara öncesi moral buldu. Ancak rakip hepi topu, ligin en zayıf, en sıkıntılı takımlarından biriydi. Oyun güzel, gol bol, bütünlük harika olsa da Fenerbahçe’nin asıl odaklanması gereken millî ara sonrasındaki fikstür. Ne Rize deplasmanı, Aston Villa deplasmanı ne de Kadıköy’deki Alanya maçı kolay. Eyüp de asla ölçü değil.
"BEŞİKTAŞ'IN REKORU KIRILABİLİRDİ"
Emre Bol (Fotomaç): İsmail hocadan Vedat'ı çıkaracağına Lukaku'yla birlikte oynatıp denemesini beklerdim. Dediğimi yapsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık tarihi rekoru bile kırılabilirdi. Kimse dediğimi ciddiye almamazlık yapmasın. Böyle rekorlar uzun süre konuşulan hatta hafızalara kazınan şeylerdir. Milli araya gövdeli skorla gitmek moral verdi. Şimdi sıra İsmail Kartal'da... Geniş arayı yeni planlar yaparak, oyuncuları fiziksel olarak yükseltmesi gerekiyor.