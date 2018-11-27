Noah adlı bir genç adam, geçtiğimiz aylarda 2030 yılından geldiğini öne sürmüş ve birtakım iddialarda bulunmuştu.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Noah, normalde 50 yaşında olduğunu ancak gizli bir ilaç sayesinde 25 yaşına geri döndüğünü belirtmişti. Yalan makinesi testinden geçen genç adam, yeni açıklamalar yaptı.

Noah'ın son videosunda Filipinler'le ilgili tahminlerde bulundu. Çılgın adam, Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de, 2030 yılında insanların beyinlerine çip takılacağını söyledi. Ancak bu çiplerin takma zorunluluğu yok.

Ona göre çip sayesinde insanların kişisel bilgilerine hızla erişilecek ve hastanelerde, acil olarak yapılması gereken müdahaleler kolaylaşacak.

Noah ayrıca Martin Luther King'in torununun 2028 yılında ABD başkanı seçileceğini öne sürdü. Noah'ın iddiaları doğruysa, şu anda 10 yaşında olan Yolanda 20 yaşında başkan olacak. Öte yandan ABD başkanı olmak için en az 35 yaşında olmak gerekiyor.

NOAH'IN GELECEK İLE İLGİLİ TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLEYDİ

- ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılındaki seçimden tekrar zafer ile ayrılacak.

- 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacak, insanlar saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üretecek.

- 2028 yılında insanoğlu yıllardır incelediği ve kolonileştirmek için onlarca proje hazırladığı Mars'a ulaşacak.

-2028 yılında ayrıca zamanda yolculuğun yapılabildiği duyurulacak.

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