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        Haberler Yaşam Süper Loto 21 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        21 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto'da heyecan bu akşam da devam etti. Şans oyunu tutkunları Süper Loto'da kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Şansını deneyen vatandaşlarımız için Süper Loto sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 21 Aralık 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 21:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:47
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar
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        Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları 21 Aralık günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 21 Aralık 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        21 ARALIK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        1 - 19 - 20 - 21 - 49 - 60

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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