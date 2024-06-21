GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü, yılda iki kez meydana gelen ve Güneş'in gökyüzünde en yüksek veya en alçak noktaya ulaştığı anları ifade eder. Bu olaylar, Dünya'nın eksen eğikliği ve yörüngesel hareketlerinden kaynaklanır.

Gün dönümleri, kuzey yarımkürede yaz ve kış başlangıçlarına işaret ederken, güney yarımkürede tam tersi şekilde kış ve yaz başlangıçlarına işaret eder.