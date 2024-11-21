Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 21 Kasım 2024 iptal olan Şehir Hatları vapur seferleri hangileri, seferler neden iptal edildi, zaman başlayacak?

        Vapur seferleri hava koşulları nedeniyle iptal oldu! 21 Kasım iptal olan Şehir Hatları vapur seferleri

        Meteoroloji, sağanak için uyarı verdi. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr, gelen yağmurun habercisi olurken şehir hatları vapur seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. İşte, 21 Kasım Perşembe iptal olan vapur seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Marmara bölgesi için yapılan kuvvetli sağanak yağışı uyarısı, sabah saatlerinden başlamak üzere etkisini gösterdi. Bugün, Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. İşte, 21 Kasım 2024 olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan vapur seferleri...

        2

        21 KASIM 2024 PERŞEMBE BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

        Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullandı.

        İptal olan seferler

        Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

        Büyükada-Sedef Adası Hattı

        Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

        Adalar-Beşiktaş Hattı

        Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

        3

        RİNG SEFERLERİ KONDU

        Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Mobilya imalathanesi alev alev yandı
        Mobilya imalathanesi alev alev yandı
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği