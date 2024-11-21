Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Marmara bölgesi için yapılan kuvvetli sağanak yağışı uyarısı, sabah saatlerinden başlamak üzere etkisini gösterdi. Bugün, Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. İşte, 21 Kasım 2024 olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan vapur seferleri...