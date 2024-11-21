Vapur seferleri hava koşulları nedeniyle iptal oldu! 21 Kasım iptal olan Şehir Hatları vapur seferleri
Meteoroloji, sağanak için uyarı verdi. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr, gelen yağmurun habercisi olurken şehir hatları vapur seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. İşte, 21 Kasım Perşembe iptal olan vapur seferleri...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Marmara bölgesi için yapılan kuvvetli sağanak yağışı uyarısı, sabah saatlerinden başlamak üzere etkisini gösterdi. Bugün, Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. İşte, 21 Kasım 2024 olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan vapur seferleri...
21 KASIM 2024 PERŞEMBE BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullandı.
İptal olan seferler
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı
RİNG SEFERLERİ KONDU
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.