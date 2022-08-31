21 yaşındaki Mine, hukuk okuyordu! Büyük acı!

İHA'da yer alan habere göre kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler Mine’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı sürücü R.Y. ise hafif yaralı olarak atlattı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mine Ersoy’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.