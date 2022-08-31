21 yaşındaki Mine, hukuk okuyordu! Büyük acı!

Antalya'da, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKARAK AĞACA ÇARPTI
İHA'da yer alan habere göre kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.
CAMDAN YOLA FIRLADI
Korkunç kazada Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler Mine’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı sürücü R.Y. ise hafif yaralı olarak atlattı.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Mine Ersoy’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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