        212 liderliğinde yapay zekâ odaklı teknoloji girişimi Qrambo’ya yatırım

        Türkiye'nin ilk girişim sermayesi fonu 212 liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda; şirketlere yapay zekâ destekli iş akışı otomasyonları geliştiren Qrambo yatırım aldı. Qrambo aldığı yatırımla; ürününü güçlendirmeyi ve globalde ölçeklenebilir bir platforma dönüşmeyi hedefliyor

        Giriş: 21.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:18
        Mert Küçük, Baransel Soysal ve Kubilay Ekşioğlu tarafından kurulan, Amerika merkezli yapay zekâ odaklı teknoloji şirketi Qrambo, 212 liderliğinde yatırım aldı. Yatırım turuna 212’nin yanı sıra Rubin Ritter, Talberg fonu üzerinden katıldı. Qrambo aldığı yatırımla, ürününü güçlendirmeyi, Avrupa ve ABD pazarlarında büyümeyi hedefliyor.

        212 Bölgesel Fon Ortağı Kıvanç Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi: “212 olarak yapay zekâyı iş modellerinin merkezine alan, küresel pazarlara açılma potansiyeli yüksek ve sürdürülebilir büyüme hedefleyen şirketleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; Qrambo’ya yaptığımız yatırımın temelinde, yapay zekâyı kritik iş süreçlerine güvenli biçimde entegre edebilen ve insan denetimini (human-in-the-loop) ürünün merkezine alan güçlü bir teknoloji geliştirmiş olmaları yer alıyor. Bu yaklaşımı sayesinde Qrambo, beklentilerin ötesinde, çok güçlü müşteri geri bildirimleriyle ilerliyor. Qrambo kurucuları Mert, Baransel ve Kubilay'ın bu yolculuklarında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

        Qrambo Kurucu Ortağı Baransel Soysal ise şunları söyledi: “Yapay zekâ operasyonel verimliliği ciddi ölçüde artırabiliyor; ancak şirketlerin deneysel AI projelerini kalite, tutarlılık ve kontrolü kaybetmeden üretim seviyesine taşımakta zorlandıklarını görüyoruz. Qrambo olarak, gerçek zamanlı otomasyon ile insan denetimini bir araya getirerek şirketlerin yapay zekâyı güvenli şekilde kullanmasına yardımcı oluyoruz. Platformumuz, yapay zekânın ne zaman bağımsız çalışabileceğini ve ne zaman insan müdahalesi gerektiğini belirleyerek hizmet kalitesinden ödün vermeden, sürekli iyileştirme sunuyor. Bu yatırımla, modüler mimarimizi ABD ve Avrupa’daki farklı sektörlerde faaliyet gösteren, daha büyük ölçekli kurumsal operasyonlara genişletmeyi hedefliyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 18 Ocak 2026 (Şam-SDG Arasındaki Son Anlaşma Hangi Açıdan Ayrışıyor?)

        Suriye'de ateşkes ilan edildi. Şam ile SDG yeni bir anlaşma yaptı. Suriye Haber Ajansı: Hükümet ile YPG yeni anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmanın detayları neler? Suriye'de varılan yeni anlaşma kalıcı barışı getirecek mi? Fırat'ın Doğusunda hangi bölgeler Şam'a geçiyor? SDG'yi entegrasyona zorlayan adı...
