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        Haberler Televizyon 22 Eylül dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Masterchef reyting birincisi kim oldu?

        22 Eylül dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelirken diğer kanallarda da çeşitli diziler ve programlar yayınlandı. Bu noktada, 22 Eylül 2023 reyting sonucu da merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Mastercheff All Star gecenin birincisi kim oldu? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 07:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 07:37
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        22 Eylül 2023 reyting sonuçları... Dün ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. 22 Eylül 2023 Cuma akşamı Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yayınlanırken Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Mastercheff All Star gibi yapımlar da yeni bölümleri ile gecenin reyting birincisi olabilmek için yarıştı. Peki, dünün reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte, 22 Eylül 2023 reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

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        22 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        22 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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        GEÇEN HAFTANIN (15 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

        15 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

        Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü, 3. sırada ise Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

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        AB’de 1. sırada “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada ise “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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