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22 Eylül 2023 reyting sonuçları... Dün ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. 22 Eylül 2023 Cuma akşamı Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yayınlanırken Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Mastercheff All Star gibi yapımlar da yeni bölümleri ile gecenin reyting birincisi olabilmek için yarıştı. Peki, dünün reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte, 22 Eylül 2023 reyting sonuçları ile ilgili detaylar...