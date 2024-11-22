Bugün ne günü? 22 Kasım tarihinde kutlanan özel günler
Kasım ayında 21 gün geride kalırken, 22 Kasım tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Diş Hekimleri Günü, Türkiye'de 22 Kasım dünyada ise 6 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Bazı özel günler bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Peki, "22 Kasım ne günü?" İşte detaylar...
Kasım ayında 22'nci güne girildi. Bu kapsamda 22 Kasım'da kutlanan özel günler gündemi gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 22 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...
22 KASIM'DA YAŞANAN BAZI OLAYLAR
1497 - Portekizli denizci Vasco de Gama, Ümit Burnu'na vardı.
1909 - Tıp Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği bölümü kuruldu.
1922 - Edirne ilinin, Havsa ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 - Mısır'da Howard Carter, yardımcısı George Herbert de Carnarvon'la birlikte firavun Tutankhamun'un mezarını açtılar.
1936 - Halit Ziya Uşaklıgil'in son anıları "Saray ve Ötesi", Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başlandı.
1940 - II. Dünya Savaşı'nın Balkanlara sıçramasıyla birlikte Türkiye Bakanlar Kurulu, İstanbul ve Kocaeli'nin yanı sıra Trakya illerinde sıkıyönetim ilan etti.
1943 - Lübnan, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
1948 - Türkiye'nin ikinci iktisat kongresi olan 1948 Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Kongrede, devletçilik politikası eleştirildi, özel girişimciliğin teşviki istendi.
1950 - Dünya Barış Konseyi, Türkiye'den Nâzım Hikmet, İspanya'dan Pablo Picasso, Şili'den Pablo Neruda, Amerika'dan Paul Robeson ve Polonya'dan Wanda Jakubowska olmak üzere Uluslararası Barış Ödülü verdi.
1952 - Vatan gazetesinin başyazarı Ahmet Emin Yalman silahlı saldırıya uğradı.
1963 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy Dallas'ta öldürüldü. Aynı gün, yardımcısı Lyndon B. Johnson Başkan oldu.
1968 - Türkiye'de ilk kalp nakli yapıldı. Doktor Kemal Beyazıt ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat sonrası hasta 18 saat yaşayabildi.
1975 - Monarşi, İspanya'ya geri döndü; Juan Carlos İspanya Kralı oldu.
1979 - Uluslararası Para Fonu, IMF, Türk lirası'nın yeniden devalüe edilmesini istedi.
1982 - Yazar Tezer Özlü, Almanya'da "Malbug Ödülü"nü kazandı.
1984 - Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin dönem başkanlığı tartışıldı. Sonuca varılamayınca, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu toplantıyı terk etti.
1986 - Mike Tyson, 20 yaşında Dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu oldu.
1995 - Tamamı bilgisayar desteği ile oluşturulmuş ilk uzun metrajlı konulu animasyon film olan Oyuncak Hikâyesi gösterime verildi.
2005 - Angela Merkel, Almanya'nın ilk kadın şansölyesi oldu.
BUGÜN NE GÜNÜ?
Türkiye'de 22 Kasım'da kutlanan Diş Hekimleri Günü, dünyada ise 6 Mart Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır.