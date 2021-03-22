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22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiyede son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberileri...

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
AA

Koronavirüs ile mücadele devam ederken vaka sayısında yaşanan artış vatandaşları endişelendiriyor. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681e yükseldi. 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika korona haberleri...

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 965 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İzmir'de dün ve önceki gün yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1227 kişi ile 1703 işletmeye, toplam 1 milyon 531 bin 837 lira ceza uygulandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda Kovid-19 tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 işletmedeki 60 kişiye 210 bin lira para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlere uymayan 360 kişiye para cezası kesildi.

Samsun Valiliği, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı olup karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

Malatya'da, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.

Eskişehir'de, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası verildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir iş yerinde okey oynayarak salgın kurallarını ihlal eden 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza kesildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ile "yüksek risk" kategorisindeki Artvin'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da da meydan ve caddelerde sessizlik yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerini durduran bazı yabancı hava yollarının uçuşlarına yeniden başlandı. THY'nin alt markası olan Anadolu Jet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı dış hat seferlerini artırma ve yeni noktalara uçma kararları aldı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nda da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda Kovid-19 vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir mahalle, Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı bir köy ile Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünde de 7 gün karantina uygulaması kararı alındı.

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