22 Mart ne günü? 22 Mart tarihinde yaşanan önemli olaylar
Mart ayında üç hafta geride kalırken, 22 Mart tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için Birleşmiş Milletler 22 Mart'ı Dünya Su Günü olarak ilan etti. Peki, "22 Mart ne günü? Dünya Su Günü nedir?" İşte detaylar...
22 Mart ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 22 Mart dünya tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gün olarak öne çıkıyor. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini su krizine yönelik farkındalık yaratmak adına 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti. İşte 22 Mart tarihinde yaşanan önemli olaylar...
22 MART NE GÜNÜ?
Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir gündür.
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti.
DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Dünya Su Günü, artan su krizine yönelik farkındalık kazandırmak, su krizinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için kutlanır.
İŞTE 22 MART TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GÜNLER
1737 - Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlığa, Yeğen Mehmed Paşa'nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi.
1829 - Yunanistan'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.
1888 - İngiltere'de, dünya futbolunun en eski futbol organizasyonu olan English Football League kuruldu.
1921 - Kurtuluş Savaşı: Kuvâ-yi Milliye güçleri, Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terk etmek zorunda bıraktı.
1933 - İlk düzenli toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.
1939 - Memel, (günümüz Klaipėda ve civarı) Almanya'ya katıldı.
1942 - II. Dünya Savaşı: İkinci Sirte Muharebesi (Kraliyet Donanması ile Regia Marina arasında meydana gelen deniz muharebesi)
1943 - Türkiye ile ABD arasında, karşılıklı radyo yayın servisi açıldı.
1944 - II. Dünya Savaşı: Monte Cassino Muharebesinde, Alman direnişi kırıldı.
1945 - Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdular.
1963 - Tarihin en iyi beş yüz albümü arasında gösterilen The Beatles'ın ilk albümü, Please Please Me piyasaya sürüldü.
1968 - Paris'te, Nanterre Üniversitesi'nde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform yapılmasını isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek, "68 olayları"nı başlattı.
1986 - Mehmet Ali Ağca, İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
1995 - Irak'ın kuzeyindeki harekâtta, 3 bin PKK mensubu çembere alındı; 200'ü öldürüldü, sekiz asker öldü ve 11 asker de yaralandı.
2001 - Diyarbakır DGM'de 5 yıl süren Yüksekova Çetesi davasında, 15 sanığa 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
2003 - Hakkında üç ayrı gıyabi tutuklama kararı bulunan iş insanı Halil Bezmen, cezaevine konuldu.
2006 - Zamanının yaşayan en yaşlı hayvanı olarak kabul edilen Adwaitya adlı kaplumbağa 256 yaşında öldü.
2016 - Brüksel'de havalimanında gerçekleşen 2 patlamanın ardından, metro duraklarında da ikiz patlama meydana geldi. Saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti ve 136 kişi de ağır bir şekilde yaralandı.[1]
2017 - Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bir saldırgan Westminster Köprüsü üzerindeki yayaları ezip, ardından Westminster Sarayı önündeki polislere bıçakla saldırıda bulundu. Saldırıda 7 kişi öldü, saldırıdan bir gün sonra IŞİD saldırıyı üstlendi.
2024 - Rusya'da Krasnogorsk saldırısı gerçekleşti, saldırıyı IŞİD üstlendi.