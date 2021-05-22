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22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı?

22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.169.951 yükseldi. 45.840 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

22 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

21 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

21 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 846 testte, 9 bin 528 vaka ile 846 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 214 kişi ile toplam can kaybı 45 bin 840'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 846 testte 9 bin 528 vaka, 846 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 852 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, toplam vefat sayısı 45 bin 840, toplam ağır hasta sayısı 1977, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 998 bin 639 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 166 milyon 226 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 451 bine, iyileşenlerin sayısı 147 milyon 129 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 838 bini, Hindistan'da 26 milyon 263 bini, Brezilya'da 15 milyon 898 bini ve Fransa'da 5 milyon 568 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 590 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, Kovid-19 aşısı olan herkese 7 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağı bildirildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kovid-19'a karşı aşılananların sayısının 5 milyona yaklaştığını, bu sayede sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere birçok tedbirin kaldırılacağını söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de salgın nedeniyle kasımdan beri kapalı tutulan restoran, kafe ve barların dış mekanları yeni vaka sayılarının düşmesiyle sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Japonya, ilaç üreticileri Moderna ile AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verdi.

Japonya'da ayrıca, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği güneydeki ada eyaleti Okinawa'da 23 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Kovid-19 kaynaklı küresel ölü sayısının, DSÖ'nün teyit ettiği 3,4 milyondan 2 ila 3 kat fazla olabileceğini bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Orta Amerika ülkesi Panama, Kovid-19 önlemleri kapsamında Kolombiya ile sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da son iki haftada Kovid-19 vaka sayılarında patlama yaşandığı uyarısında bulundu.

Araştırmacılar, Kovid-19'un 2020 yılında, 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme yol açtığını bildirdi.

Tayland'da yetkililer, başkent Bangkok’ta inşaat işçilerinin kaldığı kampta 15 kişide virüsün Hindistan varyantının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, Tayland’da aşılama uygulamalarının 7 Haziran’da başlayacağı ve yabancıların da aşı için başvurabileceği duyuruldu.

Afrika'daki hastanelerde durumu ağır olan Kovid-19 hastalarının ölüm oranının dünya ortalamasından daha yüksek olduğu bildirildi.

UEFA, Avrupa futbolundaki Kovid-19 salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar avroya yaklaşacağını duyurdu.

Bangladeş, ülkenin güneyinde Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle beş kampı karantina altına aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF),2021 sonu itibarıyla tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40'ının, 2022'nin ilk yarısında ise en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla Kovid-19 salgınını sona erdirmeye yönelik 50 milyar dolarlık bir öneri açıkladı.

Çin, gelişmekte olan ülkelerin salgınla mücadelesi ve sosyoekonomik toparlanmalarını desteklemek için 3 milyar dolarlık ilave yardım yapacağını duyurdu.

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