22 Nisan (bugün) yarım gün mü? 22 Nisan Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?
Türkiye genelinde kutlanacak 23 Nisan öncesinde tatil planı yapanlar için takvim netlik kazandı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen bayram nedeniyle kamu çalışanları ve öğrenciler bir gün resmi tatil yapacak. Cuma gününü yıllık izinle birleştirenler için ise hafta sonuyla birlikte 4 güne uzayan bir tatil imkânı ortaya çıkıyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? Detaylar haberimizde.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
22 Nisan 2026 Çarşamba günü yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Bu tarihte okullar eğitim-öğretime normal şekilde tam gün devam ederken, iş yerlerinde de mesai düzeni olağan akışında sürecek. Dolayısıyla öğrenciler derslerine, çalışanlar ise işlerine tam gün katılım sağlamaya devam edecek.
2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
23 Nisan 2026 Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık 2026 Perşembe – Yılbaşı Arifesi