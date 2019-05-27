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22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri'nde ödül gecesi

Habertürk'ün medya sponsoru olduğu 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali açılış töreni ile kapılarını açtı. Gecede Onur Ödülü Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan’a verildi

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Devlet Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ile kapılarını açtı. Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın sunuculuğunu yaptığı gecede Onur Ödülü Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan’a verildi.

Sumru Yavrucuk ödülünü FIPRESCI üyesi Meena Karnik'in elinden aldı. Yavrucuk ödülü alırken, “Özellikle bu sahnede böyle bir ödüle layık görülmem beni çok duygulandırdı, işimi aşkla ve sevgiyle yaptım, bu ödülü almak benim için çok anlamlı diyerek” seçici kurula teşekkür etti.

Ayla Algan'a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Algan dakikalarca sahnede ayakta alkışlandı.

Ayla Algan, "Bir festivalin 22 sene boyunca devam etmesi çok önemli. Tebrik ediyorum herkesi ve çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Ödüllerini yönetmen Yavuz Özkan'a armağan ettiler.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni sinema ve belgesel yönetmeni pelin Esmer ve oyuncu Meltem Cumbul aldı.

Pelin Esmer ödülünü tiyatro sanatçısı Ayşenil Şamlıoğlu'nun elinden aldı.

Esmer, ödülünü geçtiğimiz günlerde hayata veda eden yönetmen Yavuz Özkan'ın anısına aldığını belirterek, bu ödüle kendisini layık gören herkese teşekkür etti.

Meltem Cumbul'a ise ödülünü ödüllü yönetmen Mania Akbari verdi. Cumbul, ödülünü alırken, "Bu ödülü 1994'te sinemaya ilk adımımı attığım Bir Sonbahar Hikayesi filminin yönetmeni ve senaristi Yavuz Özkan anısına alıyorum" diye konuştu.

"Genç Cadı" oyuncu ödülü, yönetmen Sefa Öztürk'ün "Güven" filminde oynayan Gözde Çığacı'ya verildi.

Ödülünü Şencan Güleryüz'ün elinden alan Çığacı, annesi ve babasına kendisini özgür bir kadın olarak yetiştirdikleri için teşekkür ederek, "İyi ki beni bu kadar cadı yetiştirdiler. Cadı olmak çok güzelmiş" dedi.

Tema ödülü ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfına verildi. Selma Atabek, Filiz Fırtına, Birsen Talay Keşoğlu ve Şeyda Talu’ya ödüllerini vermek üzere, Ankara’daki kadın hareketi tarihinden önemli isimler sahneye çağırıldı. Uçan Süpürge Vakfı kurucularından ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği – CEİD’den Sevinç Ünal, PEN Yazarlar Birliği Ankara Temsilcisi Yaşar Seyman ve Pazartesi Dergisi ve Ankara Tartışma Grubu’ndan Humayun Ebrişim davet edildi.

Dünyanın dört bir yanından 1721 kadın yönetmenin çektikleri filmler ile Uçan Süpürge’ye başvurduğu ve bu rekor başvuruya dikkat çekilen gecede seçici kurulun eleyip oluşturduğu 141 filmlik seçkiden uzun metraj, belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmleri tanıtıldı.

“Seçim Nasıl Kazanılır” kitabıyla siyasal iletişim alanında bir farkındalık oluşturan Şeyda Taluk, 27 Mayıs Pazartesi günü, film yönetmenleri için, hikaye anlatıcılığı yoluyla, filminizi yapımcılara nasıl anlatır, nasıl fon toplarsınız, konulu bir atölye yapıyor. Festivalin en uzun atölyesi, 24-29 Mayıs tarihleri arasında kısa film yapmak isteyenler için düzenlendi. 5 gün sürecek atölye, çağdaş sanatlar merkezinde yapılıyor ve sonucunda bir kısa filmin tamamlanması amaçlanıyor.

Sohbet, söyleşi ve atölyelerin ardından bölümler tanıtıldı. Her Biri Ayrı Renk yarışma bölümü Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI’nin ödüllendirdiği bu bölümde 12 filmin yer aldığı, diğer bölümlerin ise Yersiz Yurtsuz, Dertsiz Tasasız, Ah Minel Aşk, Sinemamız, Pembesiz Mavisiz, Olay Yeri Aile, Hikayemiz Feminizm, En Gerçekler: Belgeseller, Kısa Olmazsa olmaz ve Can-landırma olarak bölümlendirildiğine değinildi.

Tören sonunda ödül alan, ödül veren, uluslararası, ulusal bütün konukların ve festival ekibinin sahneye davet edildiği gece Birsen Tezer’in konseriyle sona erdi.

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