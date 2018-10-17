POMEM, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 10 bin polis alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu ilan üzerine başvuru yapan on binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pomem 32 yaş düzenlemesi gerçekleşecek mi? İşte detaylar...

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23. dönem POMEM polis alım ilanında 10 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Önlisans ve lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği polis alım ilanında 1000 kadın ve 9000 bir erkek adayın alınacağı ilan edilmişti. KPSS puan sıralaması esasına göre yapılacak olan alımlara lisans mezunu adaylar en az 60 KPSS puanıyla, önlisans mezunu adaylar ise en az 70 KPSS puanıyla başvuruda bulundular.

23. Dönem POMEM polis alımı için başvurularını tamamlayan adaylar ise artık başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladılar. Bu kapsamda elde ettiğimiz bilgilerde 23. Dönem POMEM 10 bin polis alımı başvuru sonuçları Ekim ayının son haftası içinde adaylara ilan edilecek. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Gene Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri üzerinden ilan edilecek olan 23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarını Kamupersoneli.net olarak sizlere anlık olarak duyuracağız.

POMEM 32 YAŞ DÜZENLEMESİ

Öte yandan, MHP milletvekili Arzu Erdem'in "PÖH ve POMEM alımlarıda yaş şartının 32'ye yükseltilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık" sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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