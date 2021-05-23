Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.178.648 yükseldi. 46.071 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

23 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

22 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

22 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 697 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 71'e yükseldi. Toplamda 52 milyon 167 bin 387 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 658 testten, 8 bin 697 yeni vaka sayısı, 835 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 178 bin 648, bugün iyileşen 14 bin 472 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 13 bin 111'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 876 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 166 milyon 854 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 464 bine, iyileşenlerin sayısı 147 milyon 763 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 864 bini, Hindistan'da 26 milyon 522 bini, Brezilya'da 15 milyon 976 bini ve Fransa'da 5 milyon 593 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 600 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine Kovid-19'un "Hindistan varyantına" atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kovid-19 tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri Sputnik-V aşısının ihracatı ve Japonya'da üretimine hazır olduğunu söyledi.

Tayland’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında eğitimli "dedektör köpekler" göreve başladı.

KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi. 24 Mayıs 2021'den itibaren haftanın tüm günleri 23.00 ile 05.00 saatlerinde temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Malezya'da hükümet, Kovid-19 vakalarında görülen yoğun artış nedeniyle, uygulamadaki yasakların kapsamını artırdı. 25 Mayıs'tan itibaren işletmelerin saat 08.00'den 20.00'ye kadar açık tutulacağı, toplu taşımaların kapasitesinin yüzde 70'ten 50'ye düşürüleceği kaydedildi.