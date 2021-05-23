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23 Mayıs Pazar İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ'DEN son dakika kesinti açıklaması!

Hafta sonu İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle meydana gelecek su kesintileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesinde yer alan listeye göre bugün 4 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ 23 Mayıs İstanbul güncel su kesintisi duyuruları nedir? İstanbul barajlarının doluluk oranını ve su kesintisi olan ilçeler...

23 Mayıs Pazar İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ'DEN son dakika kesinti açıklaması!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 23 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

23 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 22:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Yakuplu Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 22:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Süleymaniye Mah,Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Mevlana Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Hürriyet Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 22:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.05.2021 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 23 MAYIS 2021

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