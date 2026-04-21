23 Nisan eczanelerin çalışma saatleri: 23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı?
23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşku yaratmaya hazırlanırken, sağlık hizmeti almayı planlayan yurttaşların gözü eczanelerde. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Peki 23 Nisan'da eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte merak edilen detaylar…
23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.
2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ
23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam gün) Perşembe
1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü (Tam gün) Cuma
19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam gün) Salı
26 Mayıs – Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün) Salı
27–30 Mayıs – Kurban Bayramı (4 gün) Çarşamba- Cumartesi
15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çarşamba (Tam gün)
30 Ağustos – Zafer Bayramı (Tam gün) Pazar
28 Ekim – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün) Çarşamba
29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı (Tam gün) Perşembe