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Haberler Yaşam Astroloji 23 Nisan Hangi Burç? 23 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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23 Nisan hangi burç? 23 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Yükselen burç nedir ve neye göre hesaplanıyor? Nisan’da doğanlar hangi burç oluyor? İşte bu soruların hepsinin cevabı fazlasıyla merak ediliyor. Astrologlar tarafından araştırılan ve toplamda karşımıza çıkan 12 burç bulunuyor. Sizin burcunuz ne?

23 Nisan Hangi Burç? 23 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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23 Nisan hangi burç? 23 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Sadece burçlar değil ayı zamanda onların özellikleri ve size ne kadar yansıdığı da önemlidir.

İşte detaylar!

23 Nisan Burcu Ne?

Öncelikle 23 Nisan hangi burç sorusunun cevabına bir bakalım. 21 Nisan- 21 Mayıs arasında doğanlar Boğa burcudur ve bu asla değişmez. Bir önceki burç olan Koç ile bir sonraki burç olan İkizlerin arasındadır.

Toprak grubunda bulunan Boğa burcuna sahip kişiler, yükselenlerini de hesaplayabilir. Bunun için önemli olan doğum saatiniz.

Eğer 23 Nisan’da doğduysanız yükselen burcunuzun da Boğa olması için 05:30- 06:00 arasında doğmanız gerekiyor. Başka saatler başka yükselen burca denk gelecektir.

23 Nisan yükseleni nedir bunun cevabını bilirseniz, karakteristik özelliklerinizi daha iyi tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda astrolojiye de ilginiz varsa burcunuzla ilgili gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

23 Nisan Burcu Özellikleri

Kadınlar ve erkekler Boğa burcuysa özelliklerini de bilmeli. Genel özelliklerinden bahsedecek olursak sakin yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca Boğa burcuna karşıt burç Akreptir ve onlarla asla anlaşamazlar. Buna ek olarak uğurlu sayıları 6 ve uğurlu günleri de Cuma’dır.

23 Nisan burcu erkeği tüm dikkatlerini rahatça toplayabilirler. Sadece odaklanmak için isteklerinin olması gerekiyor. Yenilgiden hoşlanmazlar ve bu yüzden de sürekli mücadele ederler. Güvenmek isterler ve güvendikleri zaman da sonuna kadar giderler.

Bunun yanı sıra 23 Nisan burcu kadını da şu özelliklere sahiptir:

  • - Yaşam enerjileri yüksektir.
  • - Fazlasında gözleri yoktur genel olarak elindekiyle yetinmeyi bilirler.
  • - Ama yine de iş ve özel hayatlarında en iyisi olmak için de uğraşırlar.
  • - Sıcakkanlıdırlar. Bu sebeple çevresindekiler tarafından fazlasıyla sevilirler.
  • - İlişkilerde aşırıya kaçabilirler. Kendilerini durdurmayı öğrenmeleri gerekir.

Bu özellikler dikkate alındığında Boğa burcu kadını ve erkeği aslında beraber iyi anlaşabilirler. Ama tabi buna ek olarak yükselen burcunuzun da özelliklerini taşıyıp taşımadığınızı bilmeniz gerekecek.

23 Nisan Burcu Yorumu

Günlük, haftalık ya da aylık olarak burç yorumları yapılıyor. Araştırmalar sonucunda astrologlar, burç yorumları yayınlıyor. Bunlardan birisi de 23 Nisan’a ait. Genelde yapılan yorumlar şu şekilde oluyor:

Maddi anlamda sıkıntıya düştüyseniz bunu geri toplamak da sizin elinizde olacak. Bu sebeple harcamalarınızı ve giderlerinizi bir yere not alarak kontrol etmeye çalışın. En azından gelirinizle karşılaştırarak daha düzenli harcamalar yapabilirsiniz.

Buna ek olarak çevrenizdeki insanlara da dikkat etmeniz gerekebilir.

Ayrıca 23 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular da bazen araştırılıyor ve merak ediliyor.

  • - Cem Yılmaz
  • - Murat Ünalmış
  • - Demet Akalın
  • - Pakize Suda
  • - Bengü
  • - Kaan Taşaner
  • - Tayfur Havutçu

23 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

  • - Melina Kanakaredes
  • - Michael Kraft
  • - Jonsi
  • - Valeska Dos Santos Menezes
  • - Arash LAbaf
  • - Gigi Hadid

Hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de doğum günü olanlar için çifte bayram oluyor. Bu sebeple oldukça özel bir gündür. Eğer siz de 23 Nisan’da doğduysanız Boğa burcunun özelliklerini taşıyıp taşımadığınıza bakabilirsiniz. Aynı zamanda burçların hayatımızı direkt ya da dolaylı bir şekilde etkilediğini de unutmamalısınız. Siz istemeseniz de onlar hayatımızda…

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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