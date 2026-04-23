        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte 23 Nisan ATV yayın akışı

        23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle televizyon yayın akışında yaşanacak değişiklikler, izleyicilerin merak konusu oldu. En çok sorulan soruların başında ise "Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?" geliyor. Sevilen bilgi yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 23 Nisan 2026 ATV yayın akışı

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 14:12 Güncelleme:
        1

        Kim Milyoner Olmak İster, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan 2026 Perşembe akşamı yayın akışında yer almayınca izleyicilerde merak oluşturdu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen sevilen yarışmanın neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı araştırılıyor. Detaylar haberimizde

        2

        KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?

        Kim Milyoner Olmak İster, bu akşamki yayın akışında değişikliğe gidilmesi nedeniyle yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası maç yayını ve bayrama özel programlar sebebiyle sevilen yarışmanın normal bölümü yayınlanmayacak. Ancak saat 22.50’de programın özel bölümü izleyicilerle buluşacak.

        3

        23 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:45 Beşiktaş - Alanyaspor maçı

        22:50 Kim Milyoner Olmak İster? - Özel Bölüm

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        Foto Kaynak: ATV

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
