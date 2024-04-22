23 Nisan konseri

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserlerinde yer aldı. 19 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda ve 20 Nisan’da Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anlatımlı çocuk konserlerinde 31 DÇSO üyesi olmak üzere toplam 71 kişi sahne alırken, konserlerin şefliğini Tolga Taviş üstlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak ve bu coşkuyu paylaşmak adına gerçekleştirilen konserleri yaklaşık 1400 kişi izledi.