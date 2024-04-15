23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve Türkiye bağımsızlığını ilan etti. Mustafa Kemal Atatürk ise 1924 yılında 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olarak kutlanmasını sağladı. Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdumuzun her bir noktasında çeşitli etkinlikleriyle kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? İşte, konuya dair ayrıntılar...