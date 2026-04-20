23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul toplu taşıma tarifesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar "23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası ulaşım düzenlemesine dair detaylar netleşti. İşte 23 Nisan 2026 toplu taşıma uygulamasına ilişkin tüm merak edilenler...
23 Nisan’a sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri ulaşım oldu. Bayram günü dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca kişi “Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?” sorusuna odaklandı. Gözler Resmi Gazete’de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler netleşmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak düzenlemenin detayları dikkat çekti. İşte detaylar...
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.
Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.