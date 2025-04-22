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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan’da kargolar açık mı? 23 Nisan’da MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat ve Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

        23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat ve Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatil kapsamına giren 23 Nisan'da pek çok kurum kapalı oluyor. Kargolarının teslimatına dair detayları merak edenler ise 23 Nisan Çarşamba kargoların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki 23 Nisan'da kargolar açık mı, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat ve Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? İşte kargoların çalışma durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:00
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        23 Nisan’da kargoların çalışma durumu araştırılıyor. 23 Nisan resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu nedenle kargo göndermek isteyenler ve kargo alacaklar merak içerisinde kargoların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan’da kargolar açık mı? 23 Nisan’da MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat ve Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

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        23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI, KARGO DAĞITIMI DEVAM EDECEK Mİ?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. PTT şubeleri bu tarihte açık olmayacağı gibi kargo dağıtımı da yapılmayacak. Özel kargo şirketlerinin bu tarz resmi tatil günlerinde yoğunluk ve operasyonel durumlarına göre çalışabildikleri ve hizmet vermeye devam edebildikleri biliniyor.

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        Ancak kesin detaylı bilgileri kargo firmanız ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

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