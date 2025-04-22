23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat ve Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI, KARGO DAĞITIMI DEVAM EDECEK Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. PTT şubeleri bu tarihte açık olmayacağı gibi kargo dağıtımı da yapılmayacak. Özel kargo şirketlerinin bu tarz resmi tatil günlerinde yoğunluk ve operasyonel durumlarına göre çalışabildikleri ve hizmet vermeye devam edebildikleri biliniyor.