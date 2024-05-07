24 Ağustos hangi burç? 24 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

24 Ağustos Burcu Erkeği

Başak burcu erkeği, analitik düşünen ve problem çözme becerisine sahip bir bireydir. Herhangi bir soruna mantıklı bir şekilde yaklaşabilir ve en iyi çözümü bulmaya çalışır.

Pratik ve düzenli bir bireydir. Hayatta her şeyin bir yeri ve zamanı olduğuna inanır ve her şeyi planlı bir şekilde yapmaya çalışır.

Sorumluluklarını yerine getirmekten asla çekinmez ve her zaman sözlerini tutar.

Mükemmelliyetçi ve titiz bir bireydir.

Alçakgönüllüdür ve kibirden uzaktır.

24 Ağustos Burcu Kadını

Başak burcu kadını, analitik düşünen ve problem çözme becerisine sahip bir bireydir. Herhangi bir soruna mantıklı bir şekilde yaklaşabilir ve en iyi çözümü bulmaya çalışır.

Pratik ve düzenli bir bireydir. Hayatta her şeyin bir yeri ve zamanı olduğuna inanır ve her şeyi planlı bir şekilde yapmaya çalışır.

Başak burcu kadını, son derece güvenilir ve sorumlu bir bireydir. Sorumluluklarını yerine getirmekten asla çekinmez ve her zaman sözlerini tutar.

24 Ağustos Yükseleni Nedir?

24 Ağustos tarihi Başak burcunun 2. günüdür. Bu tarihte doğan kişilerin yükselen burcunu kesin olarak belirlemek için doğum saati ve yeri bilgisine ihtiyaç vardır.

24 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Yağmur Tanrısevsin – Oyuncu

Turgay Kerimoğlu – Futbolcu

24 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular