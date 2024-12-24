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        Haberler Bilgi Gündem 24 Aralık ne günü? 24 Aralık'ın anlam ve önemi ne? 24 Aralık'ta ne oldu?

        24 Aralık ne günü? 24 Aralık'ın anlam ve önemi ne?

        24 Aralık tarihte önemli olayların yaşandığı, bazı özel günlerin kutlandığı bir tarih olarak dikkat çekiyor. Bu günün anlamını ve geçmişten bugüne taşıdığı izleri merak edenler için 24 Aralık, dünya genelinde kutlanan özel günlerden tarihe yön veren olaylara kadar birçok farklı anlam taşır. Peki, 24 Aralık'ta neler yaşandı ve bu tarih neden önemlidir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 00:43 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:43
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        24 Aralık, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel bir yere sahip olan bir tarih olarak kutlanıyor. Kutlanan özel günlerden yaşanan unutulmaz olaylara kadar pek çok açıdan merak uyandıran bu tarih, geçmişten bugüne uzanan izlerle dolu. Peki, 24 Aralık neden dikkat çekiyor? Bu tarihte hangi önemli olaylar gerçekleşti? İşte detaylar...

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        24 ARALIK'TA NE OLDU?

        1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.

        1865 - Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan.

        1871 - Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.

        1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.

        1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

        1941 - İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.

        1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.

        1945 - Sodder ailesinin evinde yangın çıktı ve 5 çocuk kayboldu.

        1947 - Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti.

        1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

        1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.

        1963 - TRT Kanunu kabul edildi.

        1964 - Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.

        1966 - Sovyet araştırma istasyonu Luna 13 ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

        1968 - "Ortak Pazar'a Hayır" haftası başladı.

        1974 - Beatles topluluğu dağıldı.

        1976 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, zam talebini kabul etmeyince, Türkiye'de Renault otomobil üretimi durduruldu.

        1979 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Türkiye çapında direniş ve protesto eylemleri düzenledi. Eylemler sırasında 4 kişi öldü, 4000 kişi gözaltına alındı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı TÖB-DER Genel Merkezi'ni kapattı.

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        1979 - Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.

        1979 - Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgale başladı. (Bknz. Sovyet-Afgan Savaşı)

        1981 - İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Savcısı, 52 DİSK yöneticisi sendikacı hakkında idam cezası istedi.

        1994 - Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

        1995 - Erken genel seçim yapıldı. Refah Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı, ikinciliği milletvekili sayısı bakımından DYP, oy oranı açısından ANAP aldı.

        1997 - Çakal Carlos lakaplı uluslararası terörist Ilich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlının öldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.

        1998 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas Katliamı Davası'nda 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtayın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın üçüncü yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.

        2003 - Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında 1 kişi öldü. Çarşı kullanılamaz duruma geldi.

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