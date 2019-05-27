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24. dönem POMEM sınavı giriş belgeleri sorgulama sayfası! Polis Akademisi 2019 POMEM 3 bin kadın polis alımı

Polis Akademisi (PA) tarafından 24. dönem POMEM sınavı için adayların sınav tarihleri giriş belgeleri ile birlikte açıklandı. Sınava girecek adaylar Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden sınav yerlerine ve sınav giriş belgelerine erişebilirler. İşte 3 bin kadın polis alımı 24. dönem POMEM sınavı giriş belgesi için Polis Akademisi giriş sayfası

polis akademisi

Polis akademisi 3 bin polis alımını 24. dönem POMEM ile birlikte yapacağını duyurmuştu. 24. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. İşte Polis Akademisi'nin duyurusu ve detaylar...

POLİS AKADEMİSİ 24. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI (3 BİN KADIN POLİS ALIMI)

Polis Akademisi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer veriliyor:

"24. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

ÖNLİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

24. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI YAYINLANDI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

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