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24 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim 2020 detaylı hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'nin açıkladığı rapora gibi yurt genelinde yağış yok. Peki 24 Ekim 2020'de İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim detaylı hava durumu...

24 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre 24 Ekim 2020'de hava yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 24 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim detaylı hava durumu...

24 EKİM 2020 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul-Düzce arasındaki kıyı şeridi yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, akşam ve gece saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu öğle saatlerinden itibaren yer yer kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde güney ve doğusu puslu ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatı, gece saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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