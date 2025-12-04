24 Erzincanspor’da mali kriz büyüyor!

Edinilen bilgilere göre, futbolculara vaat edilen peşinatların ödenmemesi, ayrıca son iki maçın galibiyet primlerinin de içeride kalması bardağı taşıran son nokta oldu. Oyuncuların bir kısmının kulübe resmi şekilde dava açtığı, takım içerisinde huzursuzluğun giderek arttığı öğrenildi.

Kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıların performansa da olumsuz yansıdığı, yönetimin ise çözüm arayışlarını sürdürdüğü belirtiliyor.