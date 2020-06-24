Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 190.165'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.001 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 24 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. "

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 194 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 474 bin 503 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 941 bin 653 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 778 bin 289 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 194 bin 445'e ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 388 bin 225 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 611 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 111 bin 348),Rusya (592 bin 280),Hindistan (440 bin 685),İngiltere (305 bin 289),İspanya (293 bin 584),Peru (257 bin 447),Şili (246 bin 963),İtalya (238 bin 720),İran (207 bin 525),Almanya (192 bin 119),Türkiye (188 bin 897),Meksika (185 bin 122),Pakistan (185 bin 34),Suudi Arabistan (161 bin 5),Fransa (160 bin 750),Bangladeş (115 bin 786),Kanada (101 bin 637),Güney Afrika (101 bin 590),Katar (88 bin 403),Çin (83 bin 418),Kolombiya (71 bin 183),Belçika (60 bin 550),Belarus (59 bin 23),İsveç (58 bin 932),Mısır (56 bin 809) ve Ekvador (50 bin 640)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 51 bin 407, İngiltere 42 bin 647, İtalya 34 bin 657, Fransa 29 bin 663, İspanya 28 bin 324, Meksika 22 bin 584, Hindistan 14 bin 15, İran 9 bin 742, Belçika 9 bin 696, Almanya 8 bin 969, Kanada 8 bin 436, Peru 8 bin 223, Rusya 8 bin 206, İsveç 5 bin 122, Türkiye 4 bin 974, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 502, Ekvador 4 bin 223, Pakistan 3 bin 695, Kolombiya 2 bin 310, Mısır 2 bin 278, Güney Afrika 1991, Bangladeş 1502, Suudi Arabistan 1307, Belarus 351 ve Katar 99."