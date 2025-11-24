Habertürk
        24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: Kısa, uzun, anlamlı Öğretmenler Günü şiiri seçenekleri

        24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri için paylaşımlar yapılıyor. Öğrenciler bu anlamlı günde öğretmenlerine okuyabileceği en güzel, kısa, uzun, anlamlı Öğretmenler Günü şiiri araştırması yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yediden yetmişe bütün öğrenciler öğretmenlerine şükranlarını iletecek. İşte, 24 Kasım kısa, uzun, etkili ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

        Giriş: 24.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:46
        1

        Öğretmenler Günü şiiri 24 Kasım Pazartesi günü itibariyle araştırılıyor. Üzerimizdeki emeklerini asla ödeyemeyeceğimiz, bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimiz için en güzel, anlamlı, kısa ve uzun Öğretmenler Günü mesajları ile teşekkürlerimizi dile getirebiliriz. İşte, 2025 Öğretmenler Günü şiirleri

        2

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

        CANIM ÖĞRETMENİM!

        Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

        Yazar eyledin sen tutmaz elimi

        Bize mi adadın öğretmenim kendini,

        Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

        Koruyup gözetip sakındın gözünde,

        İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

        Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

        Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

        Bizim başarımızdı bütün emelin,

        Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

        Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

        Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

        Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

        Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

        Bizim çilemizi hep sen çekersin,

        Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

        Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

        Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

        Ben de bir gün öğretmen olursam,

        Canım öğretmenim önümde bir örneksin

        3

        ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

        Benim Canım Öğretmenim

        Öğrenci bir fidandır,

        Öğretmen yağmur.

        Azıcık ıslatsa

        Büyüyüp ağaç olur.

        Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

        Öğrenciye okumayı öğreten.

        Eli kalem tutmazken

        Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

        SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

        Sevgili öğretmenim,

        İnan sen bir ışıksın.

        Yanarsın gece gündüz.

        Aydınlatırsın bizi.

        Doğruyu, güzeli,

        Bize sen öğretirsin.

        Vatanıma sevgiyi,

        Kalbimize sen korsun.

        Çevreni aydınlatır,

        Bir mum gibi erirsin.

        Anne – baba gibisin,

        Bizi, bağrına hep basarsın

        4

        BEN BİR ÖĞRETMENİM

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

        Kini, öfkeyi, nefreti değil.

        Ben bir öğretmenim

        Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

        Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

        Ben bir öğretmenim

        Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

        Konuşmayı, dinlemeyi, büyükleri saymayı

        Öğretirim çocuklarıma.

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

        Ve bu güzel çiçeklere

        Cumhuriyeti kuran Atatürk’ü öğretirim.

        Ben bir öğretmenim

        Ve öğretirim çocuklarıma

        Ülküm vatanı yüceltmektir.

        Ben bir öğretmenim

        Çiçektir diyemem çocuklarıma

        Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

        Ve öğreteceğim çocuklarıma

        İyilikten, güzellikten yana ne varsa...

        Ahmet YÜCEL

        ATATÜRK VE ÖĞRETMENİM

        Sevgili öğretmenim

        Heyecanla beklerdik seni her sabah

        "Günaydın" derdin, seslerin en güzeliyle,

        "Bugünkü konumuz" diye, başlardın söze

        Kara tahta önünde akbilgilerle

        Çırpınırdın, birşeyler öğretmek için bize.

        "Bayrak" derdin öğretmenim

        Heyecandan dalgalanırdı sesin bayrak gibi

        "Atatürk" deyince coşardın sen

        Yatağına sığmayan ırmak gibi.

        "Atatürk" deyince öğretmenim

        Nefes almaz seni dinlerdik

        Anlatırdın hayatını, devrimlerini

        Cepheden-cepheye koşardın sen

        Daha bir büyürdün gözümüzde

        Sanki Atatürk'ü yaşardın sen.

        Ellerinden öperim öğretmenim.

        En güzel duygularla, en güzel bilgilerle

        Yetiştirdin bizi

        Şimdi içimizde inanç, başımızda bayrak

        Bu yurt sevincimiz tasamız bizim

        Atatürk ilkeleri en büyük yasamız bizim

        Atatürk yolundan dönmeyiz biz

        Meşalemiz Atatürk, sönmeyiz biz...

        Özkan GÖNLÜM

        5

        CANIM ÖĞRETMENİM

        Bir çok şeyler öğrettin,

        Yaramazlıklarıma sabrettin,

        Hatalarımı düzelttin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        Sen bir gül gibisin,

        Bize hep gülümsersin,

        Bilirim bizi seversin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        Atatürk’ü översin,

        Onu örnek alın dersin,

        En iyi olmamızı istersin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        Birbirinizi sevin dersin,

        Hepimizi seversin,

        Barışın güzel olduğunu söylersin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        ~ Büşra Dilara KARACA ~

        ÖĞRETMEN

        A'dan başlar aydınlık,

        Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

        Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

        Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

        Yeryüzü ile el ele öğretmen.

        Göz gözdür o, uzakları görürüz

        Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

        Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

        Çizer büyük değirmisini

        Uç olur da pergele öğretmen.

        Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

        Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

        83 toprak ev, 83 acı duman,

        Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

        Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

        Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

        Bir ışık, bir ışık daha,

        Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

        Nice istemeseler de, nice önleseler de,

        Uyandırır toplumunu

        İyiye, doğruya, güzele öğretmen...

        Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!