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Haberler Yaşam Astroloji 24 Nisan Hangi Burç? 24 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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24 Nisan hangi burç? 24 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar asırlardır var ve astrologlar bu konuyla ilgili araştırmaları çok uzun zamandır yapıyor. Bu sebeple de yapılan yorumlardan yola çıkarak aslında burçların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz.

24 Nisan Hangi Burç? 24 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Eğer siz de Nisan ayında doğduysanız bazı bilgileri öğrenmelisiniz. 24 Nisan hangi burç? 24 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Hangi burçların özelliğine sahipsiniz?

24 Nisan Hangi Burç?

21 Nisan-21 Mayıs arasında doğduysanız, burcunuz Boğa’dır. Oldukça güzel karakteristik özellikleriyle bilinen Boğa burcu Toprak grubunda yer alıyor. Aynı zamanda yükselen burcunuzu hesaplamak da oldukça kolay. Bunun için sizlerle paylaştığımız listeyi kullanabilirsiniz:

  • - 00:30- 02:00 arasında doğduysanız yükselen burcunuz Oğlak,
  • - 02:30- 03:00 arasındaysa Kova,
  • - 03:30- 04:00 arasındaysa Balık,
  • - 04:30- 05:00 arasındaysa Koç,
  • - 05:30- 06:00 arasındaysa Boğa,
  • - 06:30- 08:00 arasındaysa İkizler,
  • - 08:30- 10:30 arasındaysa Yengeç,
  • - 11:00- 13:00 arasındaysa Aslan,
  • - 13:30- 16:00 arasındaysa Başak
  • - 16:30- 18:30 arasındaysa Terazi,
  • - 19:00- 21:30 arasındaysa Akrep ve
  • - 22:00- 00:00 arasındaysa da Yay’dır.

Boğa burcu olup da yükseleni Yay ya da Başak olan çok fazla kişi bulunuyor. Bu sebeple her iki burcun da özelliklerine bakabilirsiniz.

24 Nisan Burcu Özellikleri Neler?

24 Nisan yükseleni nedir, hesaplaması nasıl yapılır açıkladıktan sonra burcun özelliklerinden bahsedelim.

Bütün dikkatleri üzerine toplamayı başarırlar ve yönlendiren karaktere sahiptirler. Aynı zamanda fiziksel olarak sağlam boyun yapıları olur ve çoğunluğu da esmerdir. Detaylı inceleyecek olursak;

  • - 24 Nisan burcu kadını, sevdikleri için savaşırlar.
  • - Eğer bir şeyi çok isterlerse onu başarırlar ve bu konuda da umutlarını yitirmezler
  • - Parayı rahata ulaşmadaki araç olarak görürler.
  • - Finansa ve yatırıma ilgilidirler.
  • - Parayı elde tutmayı bilirler
  • - İlişki içerisinde bazen aşırı tepkiler verebilir ama bu konuda da dikkatli davranırlarsa, çözüm bulabilirler.

24 Nisan burcu erkeği de genel olarak rahatlarına düşkündür. Bu sebeple çok kural sevmezler, istediklerini yapabilmek için uğraşırlar. Ayrıca bireysel ilişkide güvenilirdirler. Kendilerini riske atmadan işleri çözmek için çaba harcarlar. Ama rahatlarına fazla düşkün oldukları için de parasal anlamda bazen sınırı aşabilirler.

24 Nisan burcu yorumu içerisinde de maddi zorluk konusu yer alır. Yapılan yorumlara göre Boğa burcu olanlar, kısa süreli de olsa maddi sıkıntı yaşayabilirler. Bunun için öncesinde önlemlerin alınması gerekiyor. Ancak bu şekilde kendilerini koruyabilirler ve olası maddi zorluğu engelleyebilirler.

24 Nisan'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Bazen astrolojiye olan ilgi artığı zaman aynı gün doğan isimleri de araştırabiliyoruz. Bu sebeple Türk ve yabancı ünlülerden hangileri 24 Nisan’da doğdu, onları liste olarak hazırladık:

  • - Shirley MacLaine
  • - Rory McCann
  • - Joe Keery
  • - Barbra Streisand
  • - Elvin Levinler
  • - Aidan Gillen
  • - Thomas Chabrol
  • - Erick Kripke

Buna ek olarak 24 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular da bulunuyor.

  • - Levent İntepe
  • - Batuhan Karadeniz
  • - Gülşah Alkoçlar
  • - Ferit Tüzün
  • - Pınar Soykan
  • - Talat Artemel
  • - Erol Budan
  • - Mehmet Uslu

24 Nisan burcu ne? Burcunuzun yükselenini nasıl hesaplarsınız ve özelliklerinden hangilerine sahipsiniz? Bu soruların cevaplarını öğrenmek doğum haritanızı oluşturmanıza da yardımcı olacak. Doğduğunuz andan itibaren doğum haritanız oluşmaya başlar ama siz ancak bu bilgileri öğrendikten sonra doğru olup olmadığını fark edebilirsiniz.

Unutmayın, burçlar her zaman hayatımızı etkileyen önemli bir alanı oluşturuyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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