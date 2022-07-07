24 Şubat'tan bu yana ilk: Lavrov çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelecek

24 Şubat'tan bu yana ilk: Lavrov çok sayıda mevkidaşıyla görüşecek 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya'da gerçekleşecek G20 Dışişleri Zirvesi'ne katılmaya hazırlanıyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana çok sayıda mevkidaşıyla yüz yüze görüşeceği ilk toplantı olacak.

Endonezya'nın Bali Adası'nda bir araya gelecek olan G20 dışişleri bakanlarının gündeminde öncelikle küresel gıda krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 dışişleri bakanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemekte bir araya gelecek.

Lavrov'un G20'de bazı meslektaşlarıyla görüşmeyi planladığı ifade edilirken, Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Lavrov ile ayrı bir görüşmeyi kabul etmedi.

Bazı ABD'li ve Avrupalı yetkililer bu toplantının her zamanki gibi olmayacağını vurguladı. Öte yandan Nisan ayında Washington'da gerçekleşen G20 finans toplantısında İngiltere, Kanada ve ABD'den üst düzey yetkililer Rus temsilcileri terk etmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.