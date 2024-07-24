24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte kısa tarihçesi
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak idrak ediliyor. 1908 yılında sansürün kaldırılmasıyla basının bağımsızlığını tekrar kazanması ve gazetelerin sansüre tabi tutulmadan yayınlanmasının üzerinden tam 116 yıl geçti. İşte, Gazeteciler ve Basın Bayramı kısa tarihçesi...
Her sene 24 Temmuz'da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı bu yıl için de gündemdeki yerini aldı. Basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla gazeteciler açısından 'bayram' ilan edilen bu özel günde, bağımsız bir medyanın toplumun doğru inşası için önemi vurgulanır. İşte, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kısa tarihçesi...
24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında "İstibdat dönemi" diye adlandırılan dönemde gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlandığı Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü, İstanbul’da çıkan bir avuç gazete, kendi aralarında sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişlerdi. Bu olay, 24 Temmuz'un “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına vesile oldu.
Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözleriyle, basının bağımsız olmasının toplumun şekillenmesine olan büyük katkısını vurgulamıştır.
"DEMOKRATİK BİR TOPLUM BAĞIMSIZLIKLA OLUR"
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Demokratik bir toplumun inşası ve gelişerek varlığını sürdürebilmesi ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkündür. Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesi farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyetidir.
Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi; milletimizin ortak değerlerine saygılı, millî menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür.
Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”