Koronavirüs salgınında vaka sayısı bir kez daha yükselişe geçti. Kurban bayramı tatili ile birlikte milyonlar tatile gitti, kalabalıkların bir araya gelmesi sonucu salgın yeniden artışa geçti. Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Son olarak koronavirüs vaka sayısı günlük 12 bini geçti. Vatandaşlar 24 Temmuz koronavirüs tablosunun detaylarını merak ediyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve merak edilen haberler...

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler, milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini belirten Koca, "Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 65 milyon 174 bin 925'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.