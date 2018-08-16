244 kilodan 136 kiloya düşen John Allaaire'yi görenler hayrete düştü! .
16.08.2018 - 15:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM
John Allaaire, yanlış beslenme ve yaşam tarzı yüzünden obezite hastası olmuştu. Ancak sağlığı giderek bozulan 27 yaşındaki 244 kiloluk Allaaire, hayatı için önemli bir adım atarak tam 108 kilo verdi...
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John Allaaire, 244 kilodan 136 kiloya düştü. 108 kilo verdikten sonra vücudu sarkan 27 yaşındaki Allaire, fazlalıklarından kurtulmak için bıçak altına yatacak. Verdiği kilolar sayesinde adeta bambaşka bir insana dönüşen Allaaire, yemek bağımlılığı ile verdiği mücadeleyi anlattı.
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Allaaire, "Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim" dedi.
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Pazarın arkasında ticari amaçla kullanılan bir ölçekte tartıldığını sözlerine ekleyen Allaaire, "Yeme alışkanlığımın anne ve babamın boşanma döneminde başladığını fark ettim.
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Annem o dönemde üzülmemi engellemek için 'Bu gece pazara gidelim ve kendimize fazladan bir pasta daha alalım' diyordu" diye konuştu.
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18 yaşındayken babasının kanser olduğunu öğrenen Allaaire, bu gerçekle başa çıkmak için yemeğe devam etti ve 1 yıl içinde 172 kilodan 226 kiloya çıktı.
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Okula gitmek yerine her gün fast food yemeye gittiğini kaydeden John Allaaire, günde 3-4 öğün yemek yediğini söyledi. En son kendisini 244 kiloda hatırlayan Allaaire, balık pazarında tartıldıktan sonra tekrar kilosunu öğrenmek için çaba harcamadığını kaydetti.
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Kilosu yüzünden pek çok sorun yaşayan John Allaaire, ağırlığıyla birkaç koltuk ve sandalyenin kırılmasına sebep olduğunu, hatta tuvalete bile oturmakta zorluk çektiğini belirtti.
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John Allaaire, gördüğü bir zayıflama merkezi reklamı üzerine ameliyat olmaya karar verdi. Tüm abur cuburları çöpe attı ve o merkeze görüşmeye gitti.
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Doktorlar, kendisine ilk seansta, 6 haftada 9 kilo vereceğini söyledi. Ancak John, 6 haftada 14 kilo verdi. 15 ay sonunda ise 136 kiloya düştü.
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John'un kilo vermeye bağlı olarak vücudunda sarkmalar meydana geldi. Ancak 10 saat süren bir operasyonun ardından John'un gövdesi ve kollarındaki cildin büyük kısmı alındı.
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John Allaaire'in 1 yıl boyunca cildinin yeni ölçülerine alışabilmesi için kompresyon giysiler giymesi gerekecek.
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KİLOSU YÜZÜNDEN TRENE ALMADILAR
Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoastera binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı.
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"Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.
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Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.
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Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi.
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Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.
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