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Allaaire, "Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim" dedi.