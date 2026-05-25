        25 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte etkili olan yağışlar, Ankara'daki baraj seviyelerine olumlu yansıyor. Başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde ise "Yaz boyunca su sıkıntısı yaşanır mı?" ve "Barajlardaki mevcut su miktarı yeterli mi?" soruları yer alıyor. Peki, 25 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara barajlarında son durum ne? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        ASKİ 25 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 25 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 47.21 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 84,07

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 41,41

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71,39

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 81,36

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 70,69

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,27

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
