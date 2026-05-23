        Haberler Bilgi Gündem 25 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar çalışacak mı, EFT ve havale yapılır mı?

        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası milyonlarca vatandaş bankaların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle "25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 25 Mayıs 2026 Pazartesi bankaların çalışma durumu...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Bayram öncesinde para transferi yapmak, kredi işlemlerini tamamlamak ve şubelerde işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma takvimini merak ediyor. Kamu çalışanları için bayram tatilinin uzatılmasıyla birlikte özel ve kamu bankalarının 25 Mayıs’taki mesai durumu da araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi bankalar çalışacak mı, EFT ve havale yapılır mı? İşte 25 Mayıs 2026 bankaların çalışma durumuna ilişkin merak edilen detaylar…

        25 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

        25 Mayıs Pazartesi günü "idari izin" kapsamında olduğu için, resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle tüm özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün hizmet vermeye devam edecek.

        Kurban Bayramı resmi tatilinin 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması nedeniyle bankaların 25 Mayıs tarihinde faaliyetlerine devam edeceği öngörülüyor.

        Vatandaşlar banka şubelerinden para yatırma, çekme, kredi işlemleri, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

        25 Mayıs Pazartesi günü EFT ve havale işlemlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri de 7/24 sürdürülecek.

        Ancak bayram tatiline girilmeden önce oluşabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

        BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Bu süreçte yalnızca ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmet vermeye devam edecek.

        Bankacılık işlemlerini şube üzerinden yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini bayram öncesinde tamamlaması öneriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
