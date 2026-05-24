25 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 25 Mayıs Pazartesi günü eczane çalışıyor mu, yarım gün mü?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında "25 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu yer alıyor. 26 Mayıs'ın arife günü, 27 Mayıs'ın ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle gözler bayram öncesindeki son iş gününe çevrildi. Özellikle ilaç ihtiyacını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi günü eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte 25 Mayıs eczanelerin çalışma saatleri...
Kurban Bayramı tatili yaklaşırken sağlık hizmetleriyle ilgili detaylar da gündemdeki yerini aldı. Bayram öncesi ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar “25 Mayıs’ta eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler mi çalışacak?” sorusuna yanıt arıyor. Arife gününden bir gün öncesine denk gelen 25 Mayıs için eczanelerin çalışma saatleri ve resmi tatil durumu araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar…
25 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı arifesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 25 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki eczaneler mesai saatleri içerisinde açık olacak. Ancak 26 Mayıs öğleden sonra başlayacak arife uygulaması ve bayram süresince yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı
29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar)