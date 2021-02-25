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25 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?

25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vatandaşlar koronavirüs vaka sayısını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Son dakika haberlere göre; Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

25 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?

25 Şubat koronavirüs tablosu araştırılıyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her akşam paylaşılıyor. Buna göre, son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 660 oldu. İşte Türkiye'den son dakika koronavirüs haberleri...

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1200 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

ÖĞRETMENLERE KORONAVİRÜS AŞISI UYGULANMAYA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlere Kovid-19 aşı uygulaması programına katıldı.

Burada Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Selçuk, "Öğretmenlerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak." dedi.

Sağlık Bakanlığının, aşı tedarik sürecine ilişkin planlamayı yaptığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz kendilerine 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'da ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz içinde aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

BAKAN KOCA SORULARA YANIT VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisine her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği" iddiasına ilişkin soru üzerine Koca, "Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor." diye konuştu.

Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.

"CHP tarafından TBMM Genel Kurulu'nu, Kovid-19'la mücadele konusunda bilgilendirmeniz istenmişti. Genel Kurul'a gelecek misiniz?" sorusuna Koca, "İstenirse her zaman, her yere gelirim." karşılığını verdi.

"Merhum Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına ilişkin bir eleştiri de var. Nasıl cevap verirsiniz?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemide, salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı yani kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 264 kişi ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 126 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerinde maske takmayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 48 kişiye para cezası uyguladı. Denetimlerde, 347 iş yeri, 131 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Bir toplu taşıma aracına ilişkin işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki taşımalı sistemle eğitim veren Kosyörük İlkokulunda bir öğretmen ile 4 öğrencinin PCR testi pozitif çıktı. Bunun üzerine okulda eğitime 10 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dezenfekte ettirilen okulda tedbirler artırıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine 72 evde karantina uygulanmasına başlandı.

Sakarya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanıyor.

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