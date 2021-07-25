Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Koronavirüse karşı etkili olan aşılama uygulamasında ise 60 milyonu geçtik. Öte yandan 25 Temmuz 2021 korona vaka sayısına göre 12 bin 381 vatandaşımız testi pozitif çıkarken, 58 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

25 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

24 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

24 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" dedi.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 12 bin 381 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 oldu. Bir günde toplam 221 bin 463 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 383 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,44 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 594 bin 807e yükseldi.



Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırıklareli Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.



En düşük aşılama Bitlis’te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 194 milyon 260 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 164 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 312 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 283 bini, Hindistan'da 31 milyon 341 bini, Brezilya'da 19 milyon 632 bini ve Rusya'da 6 milyon 102 bini geçti.

Fransa'da aşının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa'da en yüksek aşılama oranlarından birine sahip ülkesinde, aşılamaların daha da artmasıyla sonbaharda "özgürlük imparatorluğunun" geri gelebileceğini söyledi.

Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen ya da her iki doz aşısını yaptırmış kişilerin dışında, İspanya, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden hava yoluyla gelenlere yönelik havalimanlarında PCR testi uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Tunus'ta salgın nedeniyle bir günde 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirdi.

Japonya, salgınla mücadelesine destek amacıyla Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans tedarik edeceğini açıkladı.

Japonya İmparatoru Naruhito, salgına rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.

Malezya'da başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde yaklaşık 5 bin sözleşmeli doktor, çalışma saatleri ve maaşlarla alakalı düzenleme yapılmaması halinde 26 Temmuz'da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Vietnam'da hükümet, vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için başkent Hanoi’de bugünden itibaren 15 gün boyunca kapanma tedbirleri uygulanacağını bildirdi. Yeni tedbirler kapsamında, halka açık alanlardaki toplanmalar iki kişi ile sınırlandırılırken Hanoi’de iş yerlerinin 15 gün boyunca kapatılacağı, sadece devlet daireleri ve hastanelerin açık kalmasına izin verileceği belirtildi.

Avustralya'da Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.