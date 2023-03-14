İHA'nın haberine göre 25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.

25 YILDIR UZATIYOR

Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.

Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında şeklinde konuştu.