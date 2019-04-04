Niğde'de, Serkan Haliloğulları tarafından organize edilen Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri, yurt içi ve yurt dışından 30 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.

Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Rum Kilisesi'nde açılan sanat günlerinde resim, heykel, fotoğraf, mozaik, cam ve müzik gibi birçok sanat eseri sergilenecek; sanat günleri, Guinness rekor denemesine de ev sahipliği yapacak.

15 METREKARE BOYUTUNDA OLACAK

İHA'da yer alan habere göre, Arnavut sanatçı Saımır Stratı, Guinness rekorunu kırmak amacıyla 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen Atatürk ve Türk Bayrağı çalışması yapıyor. Proje Organizatörü Serkan Haliloğulları etkinlikteki amaçlarının Niğde’yi bir sanat ve kültür merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

"BİR AY İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Haliloğulları, "Yapılacak olan olağanüstü çalışma ile amacımız, ülkemizin ve Niğde’nin ismini dünyaya duyurmayı sağlamak. Çocuklarımız sanatla tanışırken ilimize gelen sanatçılar Niğde’nin köklü tarihini tanıyabilmeli’’ dedi.

Arnavut sanatçı Saımır Stratı ise, “Arnavutluk, Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seven bir ülke. İki ülke arasında diyalog iyi bir şekilde devam ediyor. Bu eseri de 250 bin vida ile gerçekleştiriyoruz. İki ülke olarak bu rekor denemesini başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çalışmalara başladık. Bir ay içerisinde bu rekor denemesini tamamlayacağız” diye konuştu.