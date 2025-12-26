26 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 26 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini yayınladı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek içerikler belli oldu. Gün boyu izleyici karşısına çıkacak programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmaların ekrana geleceği saat dilimleri de netleşti. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 26 Aralık Cuma TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Her gün birçok gündüz kuşağı programı, yemek programı, yarışma programı, ana haber bülteni, dizi ve film gibi yapımlar izleyicilerle buluşturuluyor. Bu içeriklerin ekrana geleceği saat dilimleri ulusal kanalların yayın akışları ile belli oluyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler 26 Aralık TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte 26 Aralık Cuma TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Güller ve Günahlar
02.30 Siyah Beyaz Aşk
04.30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Rüya Gibi
02.45 Velihat
04.30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Mavi Boncuk
21.45 Acı Tatlı Ekşi
23.45 Acı Tatlı Ekşi
02.00 Kaderimin Oyunu
03.30 Söz
05.00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.05 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Gönül Dağı
02.50 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bebek Firarda
22.00 Suikast Treni
00.40 Suikast Treni
03.00 Kardeşlerim
05.30 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ben Leman
23.15 Sahtekarlar
02.00 Halef: Köklerin Çağrısı
04.15 Şevkat Yerimdar
05.00 Kefaret
06.00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
26 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ