        Haberler Bilgi Magazin 26 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI || Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı

        26 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 26 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini yayınladı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek içerikler belli oldu. Gün boyu izleyici karşısına çıkacak programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmaların ekrana geleceği saat dilimleri de netleşti. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 26 Aralık Cuma TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 26.12.2025 - 13:39 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:39
        Her gün birçok gündüz kuşağı programı, yemek programı, yarışma programı, ana haber bülteni, dizi ve film gibi yapımlar izleyicilerle buluşturuluyor. Bu içeriklerin ekrana geleceği saat dilimleri ulusal kanalların yayın akışları ile belli oluyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler 26 Aralık TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte 26 Aralık Cuma TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        00.15 Güller ve Günahlar

        02.30 Siyah Beyaz Aşk

        04.30 Üç Kız Kardeş

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti

        00.15 Rüya Gibi

        02.45 Velihat

        04.30 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Mavi Boncuk

        21.45 Acı Tatlı Ekşi

        23.45 Acı Tatlı Ekşi

        02.00 Kaderimin Oyunu

        03.30 Söz

        05.00 Kiralık Aşk

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.13 İstiklal Marşı

        05.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.05 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Kasaba Doktoru

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Gönül Dağı

        02.50 Kasaba Doktoru

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Bebek Firarda

        22.00 Suikast Treni

        00.40 Suikast Treni

        03.00 Kardeşlerim

        05.30 Aldatmak

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Ben Leman

        23.15 Sahtekarlar

        02.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        04.15 Şevkat Yerimdar

        05.00 Kefaret

        06.00 Son Yaz

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
